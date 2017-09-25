Полицейский попал в больницу из-за укуса пьяного москвича

Полицейский попал в больницу, после того как его покусал пьяный мужчина. Инцидент произошел в самом центре Москвы, в районе Якиманка.

Стражи порядка вечером патрулировали город. На улице Серафимовича сотрудники МВД заметили пьяного мужчину, который нарушал общественный порядок. Его посадили в машину, чтобы отвезти в отделение для составления протокола.

В этот момент задержанный несколько раз укусил сержанта полиции за кисть и пальцы, а после – за плечо, сорвал с формы сотрудника нагрудный знак. Потерпевший находится в больнице, у него диагностировали множественные открытые раны, сообщает новостное агентство "Москва" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Против 26-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Москвича может ждать штраф до 200 тысяч рублей либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо арест на шесть месяцев, либо лишение свободы до пяти лет.

Это уже не первый случай, когда полицейских кусают прямо в центре столицы. В начале лета сотрудники правоохранительных органов патрулировали Болотную площадь. Они заметили мужчину, им показалось, что он нервничает. Полицейские решили проверить у него документы.

Прохожий предъявил только права, других документов, удостоверяющих личность, у него с собой не было. Когда сотрудники МВД спросили, есть ли у него наркотики, мужчина попытался сбежать. Полицейским удалось догнать его, но при задержании он оказал сопротивление.

Одного стража порядка мужчина пнул в колено, другого сильно укусил за руку. В результате его все-таки доставили в отделение. Было возбуждено дело по вышеназванной статье. Мужчину отпустили под подписку о невыезде. Были ли у него с собой наркотики, не уточняется.