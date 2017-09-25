Полицейский попал в больницу из-за укуса пьяного москвича

В Краснодаре схватили семью людоедов Шоу "Голос" Главные события Москвы Эксклюзивы Dni.Ru "Дом-2"

Самое читаемое

Агутин о смертельном урагане "Ирма": Я не смог спасти дочь
Муж развелся с Бледанс и нашел новую любовь
Нагиев готовил убийство Пугачевой
Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой
У беременной Кейт Миддлтон смертельное осложнение
партнеры
Понедельник 25 сентября
Лента новостей
19:21
На московских рынках произойдет обвал цен
19:08
Промсвязьбанк Московский марафон собрал десятки тысяч участников
18:52
Ученые предостерегли от пьянства в студенчестве
18:28
На востоке Москвы из-за строительства ограничат движение
18:03
Чемпионка по фитнес-бикини погибла в страшном ДТП
17:57
ФАС назвала сроки отмены национального роуминга
17:52
Преображение Москвы: как "Моя улица" изменила столицу
17:29
Ксению Собчак трудно узнать
17:27
Госдума обеспечит беспрепятственное развитие цифровой экономики
17:17
В Петербурге женщина отсудила 50 тысяч за царапины на пианино
16:59
Поклонская позаботилась о "послушном" Порошенко
16:54
Нумерологи уточнили дату конца света
16:48
Банкира в Самаре отравили с инсценировкой
16:37
Что толкает людей на любовь втроем
16:16
Почему обездвиженный Караченцов постоянно плачет
16:09
Светикова родила и показала второго ребенка
16:09
Дима-людоед объяснил серийные убийства на Кубани
16:05
Госдума реагирует на стремительное развитие цифровых технологий
16:00
Найден труп Доку Умарова
15:37
Длинноногая Толкалина привела в восторг откровенной позой
15:31
В Москве завершилась модернизация роддомов
15:14
На Максакову обрушился водопад во время выступления в Киеве
15:03
Победа Меркель нанесла удар по Порошенко
15:01
Идеальные дети вырастают у неидеальных мам
14:58
Спорткар Bugatti "сыграл в шашки" в центре Москвы (видео)
14:52
Солист "На-На" ответил на издевку Алибасова о скромном мужском достоинстве
14:38
Кладоискатель обнаружил тайник Гитлера
14:38
Минск обвинил Киев в наглой агрессии
14:06
Съевшую 30 человек Наташу-медсестру признали вменяемой
14:05
Госдума отрегулирует отношения человека и робота
14:04
На МКС начнут выращивать человеческие органы
14:04
Помолодевшая Орбакайте разгадала страшную загадку
14:03
Тест-драйв Mercedes 43 GLC 4MATIC Coupe. Быстрый парень
14:03
Путин уволил губернатора Самарской области
13:55
Дочь Парфенова рассталась с богатым женихом
13:46
Больной Николай Трубач катастрофически похудел
13:43
В Царицыно прошел ежегодный Большой Екатерининский Бал
13:36
Принц Гарри поиздевался над Меланьей Трамп
13:12
Поездка к Трампу довела Порошенко до нервного срыва
13:04
iPhone 8 "превратят" в танк "Армата"
12:58
Народ соболезнует оставшейся без сына актрисе из сериала "Ольга"
12:42
Краснодарские людоеды делали из жертв консервы
12:41
В Москве побит рекорд атмосферного давления
12:33
Журналисты определили лучших перевозчиков
12:26
Как правильно сочетать масс-маркет и брендовые вещи
12:25
Борис Корчевников вернулся на "Россию" с новым шоу
12:10
Где проще всего россиянам получить "шенген"
12:09
Найдена самая надежная машина
12:08
Lexus RCF: летний, рыжий, быстрый
12:06
Крис Кельми молит о помощи
11:50
Четвертая жена Ефремова еле сводит концы с концами
11:46
Госдума будет развивать цифровую экономику
11:43
Паника в штабе Меркель: цена победы оказалась слишком высокой
11:39
Миллиардера Рыболовлева с позором гонят из Монако
11:27
Малахов и Борисова обманули алкоголика Осина
11:23
Краснодарская семья 18 лет ела трупы земляков
11:09
Меланья Трамп оставила мужа и уехала из США
11:03
Беременная звезда "Дома-2" разводится из-за побоев
10:56
Театр "Русская песня" готовит подарок Москве
10:48
У Джамалы начались проблемы из-за антироссийской песни о Крыме
10:47
Гигантский паук прошелся по лицу женщины (видео)
10:27
Михалков обругал современных зрителей за нарциссизм
10:25
Шоу трех роялей Bel Suono снова в Москве
10:23
Бывший муж спасает сына находящейся в коме актрисы из "Мухтара"
10:07
Евро выкупают после провала на новостях о выборах
10:04
Ученые доказали вред кипяченой воды
09:49
Названо лучшее время для женского оргазма
09:48
Почему ведущий и певица подрались прямо на красной дорожке
09:22
Названы самые вредные для россиян продукты
09:15
В столичных аэропортах задержано более 30 рейсов
09:15
Возмущенная Поплавская набросилась на оголившуюся Бузову
09:10
Страшные последствия просмотра порно
08:56
Ушастая Калашникова рассекретила жениха-миллиардера
08:51
В Москве продлили велосезон
08:36
Немцы сжалились над Меркель
08:30
Актер Василий Степанов попал в новый скандал
08:03
Гороскоп с 25 сентября по 1 октября
08:02
Под Москвой ревнивец изрезал сожительницу и ее любовника
18:35
Дочь зарезала знаменитого хоккеиста и месяц жила с его трупом
18:01
Волочкова примирилась с соперницей на дне рождения дочери
17:47
Запашный целуется со львом
17:40
Хамоватый Порошенко сумел удивить Лаврова
17:19
Шокирующие факты из прошлого участников "Битвы экстрасенсов"
16:39
Водянову в прозрачном платье заставили выпить "по маленькой"
16:02
Иванку Трамп пристыдили за бессовестное воровство
15:44
В Москве породистый пес загрыз хозяина
15:25
Жена рассказала о проблемах в браке с Кобзоном
14:58
В Кирове подросток оделся полицейским и оскорблял прохожих
14:52
В жуткой аварии под Ростовом погиб ребенок
14:33
Пугающие фото искусственных любовников
14:16
Профессиональный атлет погиб после любительского поединка
13:53
В ресторане в центре Москвы произошла стрельба
13:40
Подруга объяснила внезапную смерть Веры Глаголевой
13:14
Певцов раскрыл секрет крепкой семьи с Дроздовой
12:43
Скромница Анфиса Чехова покончила с развратом
12:39
Минобороны раскрыло сговор США с террористами "ИГ"
12:20
Игорь Николаев признался в любви к другой женщине
11:55
Галкин удивил постельным видео для Пугачевой
11:31
Техник пытался спасти умирающую в Приморском океанариуме белуху
11:13
Канадец выиграл в лотерею 49 миллионов долларов
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бузова в бесстыжем наряде возмутила голой грудью
Возмущенная Поплавская набросилась на оголившуюся Бузову
Почему обездвиженный Караченцов постоянно плачет
Краснодарские людоеды делали из жертв консервы
Дочь зарезала знаменитого хоккеиста и месяц жила с его трупом
Съевшую 30 человек Наташу-медсестру признали вменяемой
Происшествия

Полицейский попал в больницу из-за укуса пьяного москвича

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Полицейский попал в больницу, после того как его покусал пьяный мужчина. Инцидент произошел в самом центре Москвы, в районе Якиманка.
прочитано 467 раз

Стражи порядка вечером патрулировали город. На улице  Серафимовича сотрудники МВД заметили пьяного мужчину, который нарушал общественный порядок. Его посадили в машину, чтобы отвезти в отделение для составления протокола.

ПО ТЕМЕ

Полицейский ногами избил официантку в центре Москвы (видео)

На гаишников напали пьяные односельчане

В этот момент задержанный несколько раз укусил сержанта полиции за кисть и пальцы, а после – за плечо, сорвал с формы сотрудника нагрудный знак. Потерпевший находится в больнице, у него диагностировали множественные открытые раны, сообщает новостное агентство "Москва" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. 

Против 26-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Москвича может ждать штраф до 200 тысяч рублей либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо арест на шесть месяцев, либо лишение свободы до пяти лет.

Это уже не первый случай, когда полицейских кусают прямо в центре столицы. В начале лета сотрудники правоохранительных органов патрулировали Болотную площадь. Они заметили мужчину, им показалось, что он нервничает. Полицейские решили проверить у него документы.

Прохожий предъявил только права, других документов, удостоверяющих личность, у него с собой не было. Когда сотрудники МВД спросили, есть ли у него наркотики, мужчина попытался сбежать. Полицейским удалось догнать его, но при задержании он оказал сопротивление.

Одного стража порядка мужчина пнул в колено, другого сильно укусил за руку. В результате его все-таки доставили в отделение. Было возбуждено дело по вышеназванной статье. Мужчину отпустили под подписку о невыезде. Были ли у него с собой наркотики, не уточняется. 

Автор: Михаил Войцеховский25 сентября 2017, 14:58

комментарии

Политика

Победа Меркель нанесла удар по Порошенко
Минск обвинил Киев в наглой агрессии
Половина мира ополчилась против России в ООН
Названы страшные последствия нападения Трампа на КНДР

Шоу-бизнес

Муж пропавшей Наумовой сделал заявление на шоу у Малахова
Светикова родила и показала второго ребенка
Длинноногая Толкалина привела в восторг откровенной позой
На Максакову обрушился водопад во время выступления в Киеве

Проишествия

Знаменитый блогер умер в прямом эфире от укуса змеи
Известный актер упал с моста и погиб
Полицейский попал в больницу из-за укуса пьяного москвича
Чудовищные подробности убийства хоккеиста в Москве

Lifestyle

Михалков обругал современных зрителей за нарциссизм
Актриса из "Игры престолов" отказалась от карьеры ради порно
Определен российский претендент на "Оскар"
Названы лучшие фильмы о вампирах
Шоу-бизнес

Возмущенная Поплавская набросилась на оголившуюся Бузову

Актриса недоумевает, почему звезду "Дома-2" не вышвыривают с мероприятий
Шоу-бизнес

Почему ведущий и певица подрались прямо на красной дорожке

Оказывается, шоумен и артистка крутили роман
Шоу-бизнес

Больной Николай Трубач катастрофически похудел

Артист дал откровенное интервью
Шоу-бизнес

Длинноногая Толкалина привела в восторг откровенной позой

Артистку сравнили с героиней "Основного инстинкта"

Гороскоп

Обездвиженному Шумахеру вынесли приговор
Гороскоп с 25 сентября по 1 октября
Совет на выходные
Андреева и Бондарчук не смогут иметь детей

Фоторепортажи

Помолодевшая Орбакайте разгадала страшную загадку
Ушастая Калашникова рассекретила жениха-миллиардера
Запашный целуется со львом
Пугающие фото искусственных любовников

Спорт

Сотникова на таблетках вернулась к тренировкам после травмы
Предатель Родченков призвал изолировать сборную России
Кубинский боксер отомстит украинцу за Чебурашку
У известного хоккеиста рак костного мозга

Регионы

Трагедия жизни кубанских людоедов
Чемпионка по фитнес-бикини погибла в страшном ДТП
Съевшую 30 человек Наташу-медсестру признали вменяемой
Техник пытался спасти умирающую в Приморском океанариуме белуху
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru