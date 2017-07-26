На гаишников напали пьяные односельчане

В Татарстане вечером 24 июля произошел инцидент с участием трех пьяных жителей села Шемордан Сабинского района. Мужчины напали на двух сотрудников ГИБДД.

Нетрезвые жители села Шемордан подошли к полицейским, когда те проверяли документы у остановленного водителя. Решив выгнать правоохранителей из села, хулиганы начали оскорблять их. Словесная перепалка переросла в потасовку, и один из стражей порядка достал табельное оружие.

"Инспектор сделал предупредительный выстрел, но это не остановило нападавших. Учитывая, что указанные лица создавали угрозу жизни и здоровью, инспектор ДПС применил табельное оружие и ранил в ногу одного из мужчин", – сообщается на сайте регионального МВД.

Пострадавшего госпитализировали. Выяснилось, что ранее он отбыл срок за убийство, а одного из его приятелей, доставленных в отдел полиции, семь раз судили за грабежи и кражи. По факту применения насилия в отношении представителей власти возбуждено уголовное дело.

Добавим, что подобные нападения происходят во всем мире. Как писали Dni.Ru, 25 июля в городе Мелийя на пункте "Бени-Ансар" испанско-марокканской границы вооруженный ножом мужчина атаковал стража порядка. Злоумышленник, в момент атаки кричавший "Аллах акбар!", задержан. Испанский полицейский получил незначительное ранение пальца руки.