В Москве супруги поймали вооруженного домушника

На западе столицы муж с женой обезвредили домушника. Злоумышленник пытался ограбить их квартиру. Инцидент произошел на улице Барвихинская, передает агентство "Москва".

Как рассказала пострадавшая, ночью она вместе с мужем легла спать, а окно на балконе первого этажа оставила открытым. Увидев человеческую тень супруги резко встали с кровати и включили свет. Оказалось, что через балкон в квартиру проник незнакомец. Преступник был вооружен ножом.