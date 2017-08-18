В Москве супруги поймали вооруженного домушника

На западе столицы муж с женой обезвредили домушника. Злоумышленник пытался ограбить их квартиру. Инцидент произошел на улице Барвихинская, передает агентство "Москва".
Как рассказала пострадавшая, ночью она вместе с мужем легла спать, а окно на балконе первого этажа оставила открытым. Увидев человеческую тень супруги резко встали с кровати и включили свет. Оказалось, что через балкон в квартиру проник незнакомец. Преступник был вооружен ножом.
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