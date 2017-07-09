На зеленой ветке московского метро случился сбой

Днем 9 июля на Замоскворецкой линии Московского метрополитена случилось ЧП. Движение поездов на участке от "Новокузнецкой" до "Орехово" было приостановлено.
Устранить неполадки удалось за 18 минут, сообщили в пресс-службе столичной подземки. Сбой произошел по техническим причинам.
Уважаемые пассажиры! Приносим извинения и просим пользоваться МЦК и другим общественным транспортом— Московское метро (@MetroOperativno) 9 июля 2017 г.
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