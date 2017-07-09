На зеленой ветке московского метро случился сбой

Днем 9 июля на Замоскворецкой линии Московского метрополитена случилось ЧП. Движение поездов на участке от "Новокузнецкой" до "Орехово" было приостановлено.

Устранить неполадки удалось за 18 минут, сообщили в пресс-службе столичной подземки. Сбой произошел по техническим причинам.