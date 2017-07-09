В центре Москвы поймали торговца орденами

Днем 9 июля в центре Москвы правоохранители задержали мужчину, который подозревается в торговле государственными наградами. "Злоумышленник пытался продать медали "За боевые заслуги", "За оборону Москвы", "За оборону Сталинграда", а также юбилейные медали "В память 800-летия Москвы" и "50 лет Вооруженных сил СССР", – сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

Специалисты выяснили, что награды, изъятые у преступника, являются подлинными и представляют историческую ценность. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.