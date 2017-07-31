Девушки устроили кровавое побоище на людях
Участницы потасовки наносили друг другу страшные удары. Чтобы разнять их, стражам порядка пришлось использовать перцовый аэрозоль. Один полицейский получил травму колена.
Были арестованы восемь человек, в том числе двое мужчин, передает РЕН ТВ со ссылкой на Daily Mail. Причине побоища пока не известна.
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