При крушении самолета в Казахстане погибли люди
Согласно данным комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Казахстана, самолет выполнял авиационно-химические работы, передает РИА Новости. После падения Як-12 загорелся.
Пожар сняли на видео очевидцы. По факту произошедшего начато расследование.
Что стало причиной события, непонятно
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