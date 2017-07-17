На московском судостроительном заводе произошел пожар

В столице на территории судоремонтного завода, который расположен на улице Речникова, произошел пожар. Загорелась снегоуборочная техника, передает Life.
Площадь пожара составила 10 квадратных метров. К настоящему времени сотрудники МЧС справились с огнем. В результате инцидента никто не пострадал.
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