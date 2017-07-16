Англичанка угнала свой же велосипед

Британские СМИ обсуждают забавную историю, произошедшую в городе Бристоль, где местная жительница угнала собственный велосипед. О приключениях британки стало известно и в России.

Приключения со счастливым концом начались в центре города у медиацентра Watershed. Жительница Бристоля Дженни Мортон-Хемфрис приехала туда на своем велосипеде, чтобы позавтракать. Утолив голод она обнаружила, что ее двухколесный друг исчез с парковки.

Историей про кражу и фотографией велосипеда женщина поделилась на своей странице в Facebook. Это принесло свои плоды – вскоре один из пользователей Сети отправил британке ссылку на объявление о продаже транспортного средства, как две капли воды похожего на угнанное.

Тогда Дженни обратилась в полицию. Она предложила сотрудникам правоохранительных органов поехать вместе с ней на встречу с продавцом. Стражи правопорядка идею не поддержали. Более того, они также посоветовали Дженни вовсе отказаться от этой аферы.

Тем не менее, встреча состоялась. "Я сделала вид, что заинтересована в покупке, и задавала разные глупые вопросы про велосипед. Я сказала, что сидение слишком высоко, и спросила, могу ли я совершить пробный заезд", – цитирует девушку РИА Новости.

Оставив в качестве залога ключи и пачку сигарет она села на свой велосипед и укатила. Поняв, что потенциальная покупательница не вернется, продавец проверил оставленные ему "ценные вещи". Пачка сигарет оказалась пуста, а ключ, как оказалось, был от замка той цепи, которую срезали воры.

Несмотря на то, что полиция получила номер одного из людей, связанных с продажей велосипеда, привлечь его к ответственности оказалось невозможно. Правоохранителям молодой человек объяснил, что купил велосипед ночью в пабе и больше о его происхождении ничего не знает. "Никого так и не привлекли к ответственности. Но я рада, что он снова со мной", – подвела итог Дженни Мортон-Хемфрис.