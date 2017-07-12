Российский чемпион получил 1,5 года за избиение жены

Российский триатлонист Роман Парамонов признан виновным в избиении бывшей жены. Спортсмена приговорили к ограничению свободы на год и шесть месяцев.

"Завершился судебный процесс, по итогам которого суд признал виновным Парамонова и назначил ему наказание в виде ограничения свободы", – сообщил адвокат потерпевшей Александр Карабанов, добавив, что 34-летнего спортсмена осудили по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровья".

В течение полутора лет Парамонову запрещено выезжать за пределы Московской области, посещать массовые мероприятия, а также изменять место жительства без согласия специализированного государственного органа. Кроме того, триатлонист каждый месяц обязан лично отмечаться в этом органе.

При вынесении вердикта суд не усмотрел отягчающих обстоятельств. Парамонов полностью признал вину и раскаялся. Кроме того, на иждивении у него есть трое несовершеннолетних детей, передает Lenta.ru.

Напомним, на протяжении трех лет Парамонов не помогал материально своим детям, из-за чего его бывшая супруга обратилась в суд с требованием алиментов. 8 февраля 2017 года спортсмен узнал о судебном иске и предложил экс-жене встретиться и все обсудить. Во время встречи Парамонов избил женщину, пишет Life.

Роман Парамонов – неоднократный чемпион России по триатлону, призер чемпионатов мира и Европы по велоспорту, победитель этапа Кубка мира и финишер чемпионатов мира серии Ironman и Half Ironman. Он активно занимается тренерской деятельностью.