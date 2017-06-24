Московское метро встало из-за подозрительного предмета

В вагоне столичного метро обнаружен подозрительный предмет. Инцидент произошел на станции "Савеловская", передает телеканал "360".
Для обеспечение безопасности пассажиров высадили, а поезд отогнали в тупик. Состав обследуют кинологи. Из-за инцидента произошла кратковременная задержка в движении поездов.
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