В Москве из горящего офиса эвакуировали 200 человек

Днем 1 июня в Москве на Нагатинской улице загорелось офисное здание. Спасатели эвакуировали из него около 200 человек, передает телеканал "360".
По предварительным данным, горела офисная мебель. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Сотрудникам МЧС удалось справиться с огнем, пострадавших нет.
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