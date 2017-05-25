У уборщицы "Газпрома" украли часы за миллион

В столице ограбили уборщицу Дома приемов "Газпрома". У 54-летней женщины украли дорогостоящие часы.

Инцидент произошел в деревне Сосенки. Неизвестные проникли в дом, где живет женщина, украли 100 тысяч рублей, а также элитные часы Patek Philippe. Об ограблении стало известно после того, как потерпевшая написала заявление в полицию.

В настоящее время правоохранители разыскивают домушников. Точная сумма ущерба устанавливается.

Как рассказала женщина, дорогой аксессуар ей подарили. А сколько стоят такие часы, она не интересовалась. Между тем, по данным паблика Mash, цена Patek Philippe начинается от одного миллиона рублей.

Отметим, рядовые работники "Газпрома" не раз становились жертвами грабителей. В январе текущего года охранник компании пострадал от действий домушников. Злоумышленники похитили из его дома в Новой Москве унитаз и несколько деталей сантехники на сумму примерно в 200 тысяч рублей. Инцидент произошел в поселке Сосенское.

В прошлом году широкий общественный резонанс вызвал случай, связанный с кражей сумки Dior у уборщицы "Газпрома". Роскошное изделие злоумышленники вытащили из Mitsubishi Outlander. Позже появились сведения о стоимости аксессуара – от 200 тысяч до двух миллионов рублей.

