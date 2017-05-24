Американец с переломанными ногами четыре дня полз за помощью

В штате Огайо (США) 22 мая спасли американца, который четыре дня провел в борьбе за жизнь. Упав с большой высоты в овраг, Джеральд Маскевич получил серьезные травмы.

Несчастный случай произошел 18 мая. В результате падения Джеральд Маскевич сломал руки и ноги, а также получил повреждения грудной клетки. Он сумел выбраться из оврага и через четыре дня дополз до загородного клуба, сообщает Fox News.



По словам спасателей, Маскевичу повезло: в эти дни было сыро и очень холодно, шансов на выживание почти не оставалось. "Я рад, что он жив. Просто в шоке, что он продержался так долго!", – заявил сотрудник пожарной службы. Пострадавший госпитализирован, ему назначен курс лечения.

Похожий случай произошел 29 марта в России. Жительница Калининграда сообщила полиции, что ее сын находится в опасности. Он позвонил по телефону и сказал, что упал в глубокую яму, выбраться из которой не в силах. Вскоре его мобильный разрядился.

"На место происшествия прибыли сотрудники ППС. Обследуя территорию, они услышали на пустыре возле оросительного канала крики. На дне затопленного строительного котлована полицейские обнаружили мужчину, по пояс погрузившегося в холодную глиняную массу с водой", – рассказали в региональном управлении МВД. Стражам порядка удалось вытащить пострадавшего до приезда спасателей.