Калининградские полицейские спасли тонувшего в глине мужчину

Ранним утром 29 марта в полицию Калининграда поступило сообщение от местной жительницы. Она заявила, что ее сын в смертельной опасности. Он смог связаться с ней по телефону и рассказал, что упал в глубокую яму, выбраться из которой самостоятельно не в силах. После этого связь пропала – как выяснилось позже, у мужчины разрядился телефон. "На место происшествия прибыли сотрудники ППС. Обследуя территорию, полицейские услышали на пустыре возле оросительного канала крики о помощи. На дне затопленного строительного котлована сотрудники полиции обнаружили мужчину, по пояс погрузившегося в холодную глиняную массу с водой", – цитирует Flashnord сообщение регионального управления МВД. Правоохранителям удалось до приезда спасателей вытащить пострадавшего из ямы. Чтобы согреть его, полицейские развели костер.