Из Москвы-реки вытащили тонущего рыбака

На западе столицы под лед Москвы-реки провалился рыбак. Инцидент произошел в Бухте Живописная на Рублевском пляже, передает агентство "Москва".
Мужчину вытащили из воды сотрудники поисково-спасательной
станции "Рублево". Пострадавший находился в 10 метрах от берега. Мужчине была
оказана медицинская помощь.
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