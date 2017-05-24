Появилось фото террориста из Манчестера
Выяснилось, что 22-летний Салман Абеди был связан с запрещенной в России террористической группировкой "Аль-Каида". Подготовку он проходил за пределами Великобритании.
Взорванная смертником бомба оказалась "большой и сложной". Устройство состояло из компонентов, которые трудно достать в Великобритании. Судя по всему, Абеди кто-то помогал, передает телеканал NBC со ссылкой на источник в американской разведке. Следователи опасаются новой атаки.
Личность преступника удалось установить по уцелевшей в его кармане банковской карте, а подтвердить – с помощью технологии распознавания лиц. За последние 12 месяцев молодой человек выезжал разные страны, в том числе в Ливию.
BREAKING: First Photo of Manchester Terrorist Salman Abedi - https://t.co/CFuDwOkjuU pic.twitter.com/7sgHN3eQCu— Breaking911 (@Breaking911) 23 мая 2017 г.
Помимо "Аль-Каиды", злоумышленник мог контактировать и с другими группировками. Родственники Абеди информировали британские власти об опасности, которую он представлял.
#ВИДЕО: Звуки взрывов на стадионе в Манчестере (#Британия) спровоцировали панику#Манчестер #взрыв pic.twitter.com/eWBDw5wiWQ— Пятый канал Новости (@5tv) 22 мая 2017 г.
"Он уехал в Ливию три недели назад и вернулся несколько дней назад", – цитирует Times школьного друга Абеди. Полиция и разведка проверяют информацию о том, что молодой человек проходил подготовку в одном из ливийских лагерей. По словам соседей, не так давно он стал молиться на улице, а также отрастил бороду.
СМИ публикуют видео взрыва в Манчестереhttps://t.co/tfaoA9Zh0J#новости #взрыв #Манчестер pic.twitter.com/K75vs0Ee1D— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 14 января 2017 г.
Между тем 23 мая уровень террористической угрозы в Великобритании был повышен с серьезного до критического. По словам премьер-министра страны Терезы Мэй, это говорит о неизбежности новых атак. В связи с угрозой на улицах появятся военные патрули.
Напомним, в результате взрыва на стадионе "Манчестер Арена" погибли 22 человека, пострадали около 120. Из них 59 были госпитализированы.
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