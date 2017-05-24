Появилось фото террориста из Манчестера

Появились первые итоги расследования теракта на стадионе "Манчестер Арена" в Великобритании, совершенного 22 мая на концерте певицы Арианы Гранде. Обнародовано фото подозреваемого.

Выяснилось, что 22-летний Салман Абеди был связан с запрещенной в России террористической группировкой "Аль-Каида". Подготовку он проходил за пределами Великобритании.

Взорванная смертником бомба оказалась "большой и сложной". Устройство состояло из компонентов, которые трудно достать в Великобритании. Судя по всему, Абеди кто-то помогал, передает телеканал NBC со ссылкой на источник в американской разведке. Следователи опасаются новой атаки.

Личность преступника удалось установить по уцелевшей в его кармане банковской карте, а подтвердить – с помощью технологии распознавания лиц. За последние 12 месяцев молодой человек выезжал разные страны, в том числе в Ливию.

Помимо "Аль-Каиды", злоумышленник мог контактировать и с другими группировками. Родственники Абеди информировали британские власти об опасности, которую он представлял.

"Он уехал в Ливию три недели назад и вернулся несколько дней назад", – цитирует Times школьного друга Абеди. Полиция и разведка проверяют информацию о том, что молодой человек проходил подготовку в одном из ливийских лагерей. По словам соседей, не так давно он стал молиться на улице, а также отрастил бороду.

Между тем 23 мая уровень террористической угрозы в Великобритании был повышен с серьезного до критического. По словам премьер-министра страны Терезы Мэй, это говорит о неизбежности новых атак. В связи с угрозой на улицах появятся военные патрули.

Напомним, в результате взрыва на стадионе "Манчестер Арена" погибли 22 человека, пострадали около 120. Из них 59 были госпитализированы.