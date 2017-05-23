Знаменитая певица в ужасе от теракта на ее концерте в Британии

В Великобритании на стадионе "Манчестер-Арена" во время концерта певицы Арианы Гранде прогремели два взрыва. Жертвами происшествия стали 19 человек, еще 59 получили травмы. Власти квалифицировали произошедшее как теракт.

"Сломлена. Мне до глубины души жаль, что подобное произошло. Нет слов", – написала на своей странице в соцсети певица Ариана Гранде. Ее представитель Скутер Браун выразил соболезнования семьям жертв. "Мы оплакиваем жизни детей и любимых, которых забрал этот трусливый акт", – заявил он The Guardian.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 мая 2017 г.

Между тем появились первые данные о предполагаемом преступнике. Взрыв на стадионе мог устроить смертник: один из погибших идентифицирован как террорист.



If you look towards the left you see the explosion and hear the bang. I hope to GOD everyone is ok, and so glad Jess and Em are. #manchester pic.twitter.com/q81KHGEJ6E — Joe Gregory (@JoeAaronGregory) 22 мая 2017 г.

В Сети уже опубликовано видео с места трагедии. Зрители покидали арену после концерта, когда в зале раздался громкий хлопок. Сначала люди не поняли, что случилось, но, услышав крики тех, кто находился ближе к месту взрыва, в панике побежали со стадиона.

Погибли 19 человек, еще 59 получили травмы различной степени тяжести. По данным британской полиции, теракт в Манчестере стал самым крупным в Великобритании после трагедии в лондонском метро, которая произошла в 2005 году и унесла более 50 жизней.

EXPLOSION AT MANCHESTER ARENA AND EVERYONE RAN OUT SO SCARY�� pic.twitter.com/pJbUBoELtE — ♡♡ (@hannawwh) 22 мая 2017 г.

Напомним, взрыв на "Манчестер-Арене" прогремел в ночь на 23 мая во время концерта Арианы Гранде. В первые минуты после трагедии сообщалось, что причиной ЧП стали неполадки в акустической системе, но вскоре власти заявили о теракте.