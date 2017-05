Знаменитая певица в ужасе от теракта на ее концерте в Британии

"Сломлена. Мне до глубины души жаль, что подобное произошло. Нет слов", – написала на своей странице в соцсети певица Ариана Гранде. Ее представитель Скутер Браун выразил соболезнования семьям жертв. "Мы оплакиваем жизни детей и любимых, которых забрал этот трусливый акт", – заявил он The Guardian.

broken. from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.

Между тем появились первые данные о предполагаемом преступнике. Взрыв на стадионе мог устроить смертник: один из погибших идентифицирован как террорист.



If you look towards the left you see the explosion and hear the bang. I hope to GOD everyone is ok, and so glad Jess and Em are. #manchester pic.twitter.com/q81KHGEJ6E