Знаменитая певица в ужасе от теракта на ее концерте в Британии
"Сломлена. Мне до глубины души жаль, что подобное произошло. Нет слов", – написала на своей странице в соцсети певица Ариана Гранде. Ее представитель Скутер Браун выразил соболезнования семьям жертв. "Мы оплакиваем жизни детей и любимых, которых забрал этот трусливый акт", – заявил он The Guardian.
broken.— Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 мая 2017 г.
from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.
Между тем появились первые данные о предполагаемом преступнике. Взрыв на стадионе мог устроить смертник: один из погибших идентифицирован как террорист.
If you look towards the left you see the explosion and hear the bang. I hope to GOD everyone is ok, and so glad Jess and Em are. #manchester pic.twitter.com/q81KHGEJ6E— Joe Gregory (@JoeAaronGregory) 22 мая 2017 г.
В Сети уже опубликовано видео с места трагедии. Зрители покидали арену после концерта, когда в зале раздался громкий хлопок. Сначала люди не поняли, что случилось, но, услышав крики тех, кто находился ближе к месту взрыва, в панике побежали со стадиона.
#Manchester pic.twitter.com/LzMioNLp0J— Ellie Cheetham�� (@elliefreyax) 23 мая 2017 г.
Погибли 19 человек, еще 59 получили травмы различной степени тяжести. По данным британской полиции, теракт в Манчестере стал самым крупным в Великобритании после трагедии в лондонском метро, которая произошла в 2005 году и унесла более 50 жизней.
EXPLOSION AT MANCHESTER ARENA AND EVERYONE RAN OUT SO SCARY�� pic.twitter.com/pJbUBoELtE— ♡♡ (@hannawwh) 22 мая 2017 г.
Напомним, взрыв на "Манчестер-Арене" прогремел в ночь на 23 мая во время концерта Арианы Гранде. В первые минуты после трагедии сообщалось, что причиной ЧП стали неполадки в акустической системе, но вскоре власти заявили о теракте.
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