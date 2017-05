Напуганная Елизавета II обратилась к народу после теракта

Елизавета II сказала, что все жители Британии шокированы "варварством", которое произошло на концерте в Манчестере. "Я выскажу общее мнение, выразив свое сочувствие всем, кого коснулось это страшное событие, и в особенности друзьям и родным тех, кто погиб или пострадал", – заявила она.

Британская королева поблагодарила сотрудников экстренных служб, которые сделали все возможное для спасения людей. "Также хотелось бы высказать свое почтение жителям Манчестера, которые отнеслись к трагедии с человечностью и состраданием", – цитирует ее местное издание Metro.

Папа Римский Франциск также выразил свои соболезнования родным и близким погибших в теракте. Он заявил, что помолится за "мир, исцеление и силу" жителей Великобритании, передает WTVM.

Между тем запрещенная в России террористическая группировка "ИГ" взяла на себя ответственность за теракт в Манчестере. Боевики разместили в издании SITE сообщение, согласно которому "одному из воинов халифата удалось разместить взрывное устройство" в концертном зале, где проводились "развратные" мероприятия. При этом террористы заявили, что взрыв – это месть за действия военных в Сирии и Ираке, и пригрозили новыми атаками.

EXPLOSION AT MANCHESTER ARENA AND EVERYONE RAN OUT SO SCARY pic.twitter.com/pJbUBoELtE