Напуганная Елизавета II обратилась к народу после теракта
Елизавета II сказала, что все жители Британии шокированы "варварством", которое произошло на концерте в Манчестере. "Я выскажу общее мнение, выразив свое сочувствие всем, кого коснулось это страшное событие, и в особенности друзьям и родным тех, кто погиб или пострадал", – заявила она.
Британская королева поблагодарила сотрудников экстренных служб, которые сделали все возможное для спасения людей. "Также хотелось бы высказать свое почтение жителям Манчестера, которые отнеслись к трагедии с человечностью и состраданием", – цитирует ее местное издание Metro.
Папа Римский Франциск также выразил свои соболезнования родным и близким погибших в теракте. Он заявил, что помолится за "мир, исцеление и силу" жителей Великобритании, передает WTVM.
Между тем запрещенная в России террористическая группировка "ИГ" взяла на себя ответственность за теракт в Манчестере. Боевики разместили в издании SITE сообщение, согласно которому "одному из воинов халифата удалось разместить взрывное устройство" в концертном зале, где проводились "развратные" мероприятия. При этом террористы заявили, что взрыв – это месть за действия военных в Сирии и Ираке, и пригрозили новыми атаками.
EXPLOSION AT MANCHESTER ARENA AND EVERYONE RAN OUT SO SCARY�� pic.twitter.com/pJbUBoELtE— ♡♡ (@hannawwh) 22 мая 2017 г.
Полиция Манчестера по подозрению в причастности к трагедии уже задержала 23-летнего местного жителя. Позднее в ведомстве сообщили, что молодой человек – "не тот, кто связан со взрывом прошлой ночью". Тем временем издание CBS News сообщает, что к теракту имеет отношение также 23-летний Салман Абеди. Стражи порядка подтвердили, что им известно это имя, однако они отказались предоставить какую-либо уточняющую информацию.
#Manchester pic.twitter.com/LzMioNLp0J— Ellie Cheetham�� (@elliefreyax) 23 мая 2017 г.
Напомним, взрыв прогремел сразу после окончания концерта певицы Арианы Гранде на площадке "Манчестер Арена". По последним данным, в результате теракта погибли 22 человека, ранены еще 59. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что уровень террористической угрозы в стране остается "серьезным".
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