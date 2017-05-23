Среди погибших при взрыве на концерте в Манчестере есть дети

Число погибших при взрыве на стадионе "Манчестер Арена" в Великобритании возросло до 22. Среди жертв есть дети, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на Reuters.

Ранее сообщалось о 19 погибших. По предварительным данным, пострадали 59 человек. Взрыв прогремел во время концерта певицы Арианы Гранде. Власти квалифицировали произошедшее как теракт.