Среди погибших при взрыве на концерте в Манчестере есть дети

Число погибших при взрыве на стадионе "Манчестер Арена" в Великобритании возросло до 22. Среди жертв есть дети, передает сетевое издание m24.ru со ссылкой на Reuters.
Ранее сообщалось о 19 погибших. По предварительным данным, пострадали 59 человек. Взрыв прогремел во время концерта певицы Арианы Гранде. Власти квалифицировали произошедшее как теракт.
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