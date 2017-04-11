В Москве бездомный украл очки Versace и две бутылки элитного вина

В поликлинике на Елецкой улице на юге Москвы бездомный украл у пациента сумку, в которой находились очки Versace, две бутылки вина марки Chateau Mouton Rothschild по 40 тысяч рублей каждая и 50 тысяч рублей наличными, передает Life.ru. Кроме того, вор прихватил шорты, футболку и теннисную ракетку. Вскоре подозреваемый был задержан и признался в содеянном.