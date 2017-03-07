Москвичка скончалась после укола стоматолога

В столице 56-летняя женщина скончалась через сутки, после посещения частной стоматологической клиники. Дантист сделал пациентке несколько уколов, а придя домой она почувствовала недомогание. Женщину экстренно госпитализировали, передает Life.ru.

Медики боролись за жизнь москвички, однако спасти ее не удалось. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление неизвестными препаратами.