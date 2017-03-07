На северо-востоке Москвы автомобиль протаранил трамвай

В столице столкнулись автомобиль и трамвай. ДТП произошло на улице Енисейская. Как сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс", водитель легковушки, выезжая с придомовой территории, не убедился в безопасности маневра и протаранил трамвайный вагон, передает агентство "Москва".

В результате автоаварии никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.