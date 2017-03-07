На северо-востоке Москвы автомобиль протаранил трамвай

В столице столкнулись автомобиль и трамвай. ДТП произошло на улице Енисейская. Как сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс", водитель легковушки, выезжая с придомовой территории, не убедился в безопасности маневра и протаранил трамвайный вагон, передает агентство "Москва".
В результате автоаварии никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Футболист изменяет женщинам, но не себе
Поклонники с тревогой отнеслись к посту ведущей "Дома-2"
Популярная певица дала откровенное интервью Татьяне Устиновой
В московском суде рассматривают дело скандально известной гонщицы