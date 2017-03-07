В Праге экстренно сел пассажирский лайнер

В международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге аварийно сел пассажирский лайнер. На взлетно-посадочной полосе судно встречали пожарные, пишет "Газета.ру".

В результате инцидента никто не пострадал. ЧП было связано с возникшими на борту техническими проблемами. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.