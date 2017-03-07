Полицейские спасли из горящей квартиры москвичку и ребенка

В Москве сотрудники полиции спас женщину с годовалым ребенком. Инцидент произошел в районе Измайлово, передает Росбалт.

Полицейские в ходе патрулирования заметили, что из подъезда одной из многоэтажек идет сильный дым и выбегают люди. Правоохранители вызвали пожарных и скорую помощь. В то же время сержант полиции обошел дом и услышал крики, доносящиеся из квартиры на первом этаже.

Полицейский выбил окно, проник в помещение и вынес на улицу годовалого ребенка и женщину. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, они госпитализированы.