Российский хакер Касперски погиб в США

Программист, специалист по информационной безопасности, хакер Николай Лихачев, известный под псевдонимом Крис Касперски, скончался в больнице в Калифорнии. Он находился там с 10 февраля после неудачного прыжка с парашютом.

Почти месяц Касперски провел в реанимации с тяжелой травмой головы и переломом левой ноги. В итоге экстремалу выкарабкаться не удалось – его отключили от аппарата искусственного жизнеобеспечения.

Сообщалось, что 40-летний Николай Лихачев жестко приземлился во время прыжка в парашютном центре Skydive Deland. Прибывшие на место происшествия полицейские нашли хакера лежащим возле палатки, забрызганной кровью. По информации стражей порядка, несчастный дышал, но не мог разговаривать.

Полицейские забрали с места происшествия личные вещи Лихачева, в частности, его шлем, обувь, парашют и защитные очки. Кроме того, в качестве вещественного доказательства была изъята видеокамера, находившаяся при пострадавшем.

Заметим, что россиянин не был парашютистом-новичком. Ранее экстремал совершил 200 прыжков.

Лихачев написал более десяти книг о компьютерных вирусах, защите информации и оптимизации программ. С 2008 года он постоянно жил и работал в Соединенных Штатах.

Сообщалось, что российский спортсмен Ратмир Нагимьянов разбился во Французских Альпах. Как писали Dni.Ru, трагедия произошла в районе курорта Шамони. Облаченный в "костюм-крыло" экстремал прыгнул с высоты почти четырех тысяч метров, но парашют не раскрылся. На глазах у очевидцев Нагимьянов ударился о трехэтажное здание и погиб.