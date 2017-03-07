Скандал на "Минуте славы" Страсти вокруг Шурыгиной Дом-2 Особое мнение Здоровье

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Происшествия

Лавина накрыла лыжников во Франции

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Лавина сошла на лыжную трассу Carline на горнолыжном курорте французского департамента Савойя, передает Lenta.ru. "Под завалом может быть погребено большое число людей", – рассказал представитель местной полиции. Точное число пострадавших пока неизвестно. На месте работают экстренные службы. Отмечается, что из-за сложных погодных условий специалистам трудно оценить толщину снежного покрова и заметить движение выживших под ним.

7 марта 2017, 14:43

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