Лавина накрыла лыжников во Франции

Лавина сошла на лыжную трассу Carline на горнолыжном курорте французского департамента Савойя, передает Lenta.ru. "Под завалом может быть погребено большое число людей", – рассказал представитель местной полиции. Точное число пострадавших пока неизвестно. На месте работают экстренные службы. Отмечается, что из-за сложных погодных условий специалистам трудно оценить толщину снежного покрова и заметить движение выживших под ним.