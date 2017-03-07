Водитель посла Зимбабве избил прохожего в Москве

Очевидцы сняли на видео драку между водителем автомобиля Mercedes посольства Зимбабве и прохожим. Запись опубликовал портал Life.ru. По словам свидетелей, водитель иномарки не пропустил мужчину на пешеходном переходе и тот сделал ему замечание. Водитель дипмиссии вышел из авто и напал на требовательного прохожего. Шофер посла продолжал избивать мужчину даже после того, как повалил на землю. Прекратить драку смог только вышедший из авто пассажир.