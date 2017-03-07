Пассажирский автобус загорелся на севере Москвы

На стоянке в Локомотивном проезде в районе станции метро "Петровско-Разумовская" на севере Москвы загорелся пассажирский автобус, передает Life.ru. По имеющимся данным, произошло замыкание в двигателе.

Водитель пытался справиться с огнем самостоятельно, но транспортное средство почти полностью выгорело. На место прибыли экстренные службы города. В момент ЧП в автобусе никого не было, информации о пострадавших не поступало.

