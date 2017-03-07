Под Москвой поезд разорвало надвое на ходу

На перегоне между станциями Малино и Усады в Ступинском районе Московской области из-за разрыва сцепки между вагонами состав разделился на две части прямо во время движения. "Машинист почувствовал толчок внизу вагона. Через несколько секунд поезд вынужденно остановился", – цитирует Life.ru представителя железнодорожного транспорта. Спустя час состав отбуксировали на ближайшую станцию для дальнейшего обследования. В результате движение поездов на участке было временно нарушено.