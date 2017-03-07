На юго-востоке Москвы жестоко избили безработного

На Совхозной улице на юго-востоке Москвы жестоко избит 42-летний безработный местный житель. Его госпитализировали с переломом височной и теменной кости, черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга, передает телеканал "360".

Потерпевший сообщил, что злоумышленник ему не знаком. Подозреваемый задержан, причины нападения пока не известны.