Воры стащили сейф с 1,5 млн из конторы на севере Москвы

Согласно поступившему в полицию сообщению, три злоумышленника взломали дверь и проникли в нотариальную контору на улице Верхняя Масловка на севере Москвы. Оттуда они вынесли металлический сейф, в котором находились документы и деньги, передает РИАМО.

Материальный ущерб составил порядка 1,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".