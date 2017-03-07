Воры стащили сейф с 1,5 млн из конторы на севере Москвы

Согласно поступившему в полицию сообщению, три злоумышленника взломали дверь и проникли в нотариальную контору на улице Верхняя Масловка на севере Москвы. Оттуда они вынесли металлический сейф, в котором находились документы и деньги, передает РИАМО.
Материальный ущерб составил порядка 1,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
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