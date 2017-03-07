В Москве обнаружили тело юноши с простреленной головой

Прибывшие по вызову полицейские обнаружили в квартире в 4-м Стрелецком проезде на северо-востоке столицы тело юноши 1994 года рождения с огнестрельным ранением головы, передает агентство городских новостей "Москва". Труп оправлен в морг. Обстоятельства произошедшего выясняются.