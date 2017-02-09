Мужчина устроил стрельбу в жилом доме под Москвой

Мужчина открыл стрельбу в подъезде жилого дома в микрорайоне Гагарина в подмосковной Балашихе, передает Life.ru. На место происшествия выехал наряд полиции. Обстоятельства произошедшего уточняются. Жильцы дома рассказали, что и раньше замечали агрессивной поведение своего соседа. По их словам, тот выходил в подъезд с ножом и пугал людей.