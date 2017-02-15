В Зеленограде мужчина подстрелил дочь из пистолета

В Зеленограде в результате неосторожного обращения с оружием пострадала трехлетняя девочка. По предварительным данным, отец случайно ранил ее из пневматического пистолета.

При выстреле пуля срикошетила девочке в лицо. По факту происшествия проводится проверка, передает РИА Новости.