Под Москвой электричка протаранила иномарку

В Подмосковье на железнодорожном переезде на дороге Сидорово-Татариново произошла авария. Электричка, ехавшая с Павелецкого вокзала, протаранила автомобиль BMW X5.
В результате происшествия водитель иномарки погиб, передает агентство городских новостей "Москва". Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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