В Турции четверо силовиков погибли в перестрелке с курдами

В турецкой провинции Хаккири на юго-востоке страны близ границы с Ираком произошла перестрелка между силовиками и членами Рабочей партии Курдистана. В результате погибли двое военных и двое сотрудников местной полиции, передает газета "Известия". Сообщается, что повстанцы пытались попасть в Турцию, однако были замечены и нейтрализованы. Операция по их обнаружению и устранению проводилась при поддержке вертолетов.

