В небе над Англией столкнулись вертолет и самолет

В небе над графством Бакингемшир в Англии произошло столкновение вертолета и легкомоторного самолета. В результате ЧП погибло несколько человек, точное количество жертв устанавливают правоохранители, передает РИА Новости.

В районе столкновения перекрыты дороги. На месте работают медики, спасатели и представители службы по расследованию авиапроисшествий.