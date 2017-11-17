Умер легендарный советский баскетболист

В Киеве скончался выдающийся советский баскетболист Александр Сальников. Ему было 68 лет, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Александр Сальников в составе сборной СССР завоевал бронзовые медали Олимпийских игр 1976 и 1980 годов. Был победителем чемпионата мира 1974 года, где признавался лучшим игроком турнира. Кроме того Сальников является рекордсменом чемпионата СССР по количеству набранных очков в одном матче.