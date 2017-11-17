Подробности смерти актера из "Морских дьяволов"

Стаи известны обстоятельства смерти звезды сериала "Морские дьяволы" Сергея Салеева. По предварительной информации, он погиб в начале ноября.

Тело актера обнаружили в ванной комнате в его квартире в Санкт-Петербурге. Причина смерти 48-летнего мужчины пока не известна. Близкие предполагают, что к гибели Салеева могли привести проблемы с алкоголем.

По информации газеты "Комсомольская правда", артист умер вечером первого ноября. Тело обнаружила его девушка – 24-летняя Ольга. Вернувшись домой, она услышала звук льющейся воды. Заглянула в ванную и увидела своего возлюбленного. Ольга вызвала скорую и попыталась оказать Сергею первую помощь, но было уже поздно. Приехавшим врачам оставалось только констатировать смерть.

Журналисты сообщают, что Сергей умер, находясь в состоянии запоя. Якобы, за день до трагедии ему поставили сразу три зубных импланта. Врачи посоветовали полоскать место операции спиртом, чтобы дезинфицировать ротовую полость. Мужчина воспринял совет медиков буквально и ушел в запой. Так, во всяком случае, рассказывают знакомые актера.

После смерти артиста его друзья не знают, куда пристроить домашних питомцев Сергея. Его друзья пытаются найти новых хозяев для двух кошек Салеева. "Смерть безжалостна несправедлива, и всегда неожиданна...Не стала друга моего Сереги Салеева...Конечно, остались у него дела недоделанные.... а ещё две кошки и собачонок совсем маленький. Недавно взял. Но со щенком пока вроде все нормально. Взяли друзья на передержку, а может быть и навсегда получится...Бог даст!!! А вот с кошаками беда. (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. Прим. редакции)", – напсиала на своей странице Facebook Ольга Торощина.