У ФСБ в Москве украли кабель спецсвязи

На юго-западе Москвы, в одной из воинских частей, относящихся к ФСБ, украли несколько метров кабеля спецсвязи. По предварительным данным, материальный ущерб составил 360 тысяч рублей, передает URA.RU.

Провод похитили из телефонного колодца на улице Новочеремушкинской. По факту кражи возбуждено уголовное дело.