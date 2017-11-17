У ФСБ в Москве украли кабель спецсвязи

На юго-западе Москвы, в одной из воинских частей, относящихся к ФСБ, украли несколько метров кабеля спецсвязи. По предварительным данным, материальный ущерб составил 360 тысяч рублей, передает URA.RU.
Провод похитили из телефонного колодца на улице Новочеремушкинской. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
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