В центре Москвы ушлые бородачи украли биткоины на 15 миллионов

Столичные полицейские проверяют информацию об афере с обменом криптовалюты на наличные в столичном районе Китай-город. Преступление произошло в офисе в Малом Черкасском переулке.

Выяснилось, что пострадавший вместе со своим агентом по биржевым сделкам приехал в офис на встречу с малознакомым мужчиной, чтобы обменять биткоины на наличные. После обсуждения сторонами всех условий представитель покупателя биткоинов принес в пакете 15 миллионов рублей.

Затем заявитель перевел криптовалюту со своего электронного счета на счет покупателя. "Участники встречи дождались подтверждения перевода, и заявитель собрался уже забрать наличные, когда в офис вошли шесть или восемь бородатых мужчин крепкого телосложения", – цитирует представителя пресс-службы ГУ МВД России "Газета.ru".

Мошенники заявили мужчине, что он является аферистом, и его разыскивают уже две недели. Затем под угрозой насилия бородачи увели покупателя криптовалюты из офиса, забрав пакет с деньгами.

По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку. Выясняются обстоятельства случившегося.

В Испании можно будет купить биткоины в банкоматах https://t.co/hWyraW75Hn pic.twitter.com/4E2Xd46abb — Горячие новости (@1OONews) 19 января 2017 г.

Напомним, в октябре МВД проверяло случай продажи цыганами монет биткоина в Обнинске Калужской области. Местный житель стал жертвой мошенников, которые продали ему две монеты за тысячу рублей. Об этом жена наивного обнинца написала в соцсети "ВКонтакте". На сегодняшний день стоимость одного биткоина превышает 250 тысяч рублей.