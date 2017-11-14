Чемпион России по боксу погиб в боях за "ИГ"

Российский боксер Вячеслав Лапшин погиб в Сирии. Он воевал на стороне боевиков запрещенной организации "Исламское государство". Сестра полагает, что спортсмен сознательно пошел на смерть.

Вячеслав Лапшин погиб еще в марте 2016 года, но сообщения об этом появились лишь сейчас. Боксер оказался в стане "ИГ" более двух лет назад.

Российский спортсмен выступал во втором полулегком весе (до 58,9 килограмма). В период с 2005 по 2009 годы он провел на профессиональном ринге девять боев. В пяти из них боксер одержал победу (одну – нокаутом), один свел вничью и трижды терпел поражение. В 2006 году Лапшин стал победителем Малых олимпийских игр и чемпионом России.

Лапшин принял ислам 15 лет назад. Как рассказала журналистам его сестра Руфина, в семье относились к этому спокойно – считали, что ему просто "запудрили мозги" в мечети, которую он посещал. Летом 2015 года вместе с женой и тремя детьми Вячеслав уехал в Турцию на отдых и там остался. Спустя некоторое время они переехали в Сирию, а отец семейства стал воевать на стороне боевиков.

Руфина уверена, что к "Исламскому государству" Лапшин примкнул под влиянием духовных наставников. Позднее он захотел вернуться в Россию, но не знал, как выбраться из радикальной организации. Женщина убеждена: ее брат сознательно пошел на смерть.

Тем временем в Грозный доставили самую большую группу из 29 детей и 12 женщин, спасенных из горячих точек Сирии, сообщает РИА Новости. В их числе – пять граждан Казахстана, двое – Узбекистана, остальные – россияне из Чечни, Ингушетии, Дагестана и Башкирии.

Как писали Dni.Ru, в начале октября 2017 года в Москве задержали членов спящей ячейки "Исламского государства". Боевики планировали совершить теракты в местах массового скопления людей и на объектах транспортной инфраструктуры Москвы.



В деятельности группы принимали участие граждане России из Северо-Кавказского региона. Их целью было создание "всемирного исламского халифата" путем насильственного объединения всех мусульман, сообщили в ФСБ.