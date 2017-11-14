Насмехавшегося над смертью Бережной политика могли убить

Произошедшее в начале сентября на Западной Украине крупное ДТП, в котором погиб представитель одной из националистических партий Незалежной Алексей Куренной, могло быть спланировано. Следователи рассматривают версию, согласно которой некое неизвестное лицо подстроило аварию с использованием грузового транспортного средства.

Происшествие случилось в Ровенской области. Куренной и четверо его товарищей возвращались из Польши, где они участвовали в конференции на тему "сдерживания России". Двигавшийся с большой скоростью на мокрой дороге Opel вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком DAF с прицепом.

Удар был очень сильным: вся передняя часть и крыша легкового автомобиля оказались смятыми. Грузовик же съехал на обочину. По мнению следователей, авария могла быть подстроена неизвестным лицом, которое организовало ДТП, воспользовавшись для прикрытия преступного замысла услугами водителя грузовика DAF.

Стоит отметить, что погибший в дорожно-транспортном происшествии Алексей Куренной за месяц до своей смерти глумился над бывшим депутатом Верховной рады Ириной Бережной. Она разбилась в начале августа в автокатастрофе на берегу Адриатического моря.

"Едва ли не последние слова и действия Елены (Елены Бережной, матери Ирины. – Прим. ред.) касались того, чтобы ломать судьбы украинским патриотам… Еще пять часов назад она что-то там планировала против украинства на понедельник", – писал он.



"Издеваться над душой грешной погибшей", заявлял Куренной, он не собирался. Однако затем добавил, что "небо само создало благоприятные условия".





Ирина Бережная резко критиковала государственный переворот на Украине в феврале 2014 года и политику новой власти. Бывший депутат активно выступала против распоясавшихся националистов. Как полагают знавшие ее люди, именно поэтому Бережная нажила немало врагов.

