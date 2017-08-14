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Гороскоп

Смерть Бережной была спланирована

Ирина Бережная. Фото: vk.com/berezhnayaig
Депутат Верховной рады VI и VII созывов от Партии регионов Ирина Бережная разбилась в аварии на побережье Адриатического моря 5 августа. Все действительно указывает на то, что ДТП было подстроено и смерть политика не что иное, как политическая расправа.
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"Это действительно убийство, которое исполняли по заранее разработанному сценарию, прямо как в книгах Агаты Кристи.  У Ирины Бережной было огромное количество врагов. До трагического ДТП на ее жизнь неоднократно покушались, но планы не удалось осуществить из-за каких-то обстоятельств. Карты показывают ее абсолютно безбашенным человеком, у которого напрочь отсутствует чувство страха. Она делала такие вещи и позволяла себе порой сказать такое, что не решился бы даже мужчина", – рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.  

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Смерть Ирины Бережной могла быть подстроена

Медиум уверена, что Бережная мешала очень многим. "Разные группы людей вели с ней переговоры, шантажировали, пытались устранить ее, предлагали варианты взаимодействия в ответ на то, что она закроет рот и перестанет обсуждать ситуацию на Украине – все бесполезно", - показали карты Таро.

"Я вижу, что были какие-то технические неисправности в машине. Водитель сам не знал об этой ситуации, как будто чем-то был отвлечен, причем это были какие-то "страшилки" и шутки, а не угрозы. Сама же Ирина вообще не верила, что с ней что-либо может произойти. Она считала, что ее просто запугивают. В Бережной было море энергии и смелости, и многие политики просто не хотели с ней связываться", – уверена таролог.  

По словам медиума, политик постоянно играла со смертью и то, что с ней случилось в рамках нынешней политической ситуации, логично. Мать погибшей, Елена Бережная тоже считает, что авария подстроена.

"У Елены Бережной действительно есть основания считать, что на самом деле это была инсценировка ДТП, преднамеренное убийство и политическая расправа. Что, кстати, очень в традиции украинской политики, когда с неугодными государству и власти лицами случались весьма странные ДТП как раз тогда, когда происходили события, в которых они были замешаны", – считает собственный корреспондент на Украине радиостанции "Вести ФМ" Владимир Синельников. 

Как ранее сообщали Dni.Ru, бывший депутат Верховной рады VI и VII созывов Ирина Бережная погибла в ДТП на побережье Адриатического моря 5 августа. Основная версия трагедии – водитель уснул за рулем. По словам очевидцев, двигавшийся на большой скорости автомобиль просто вылетел с дороги.

Ирина Бережная упокоилась на старейшем киевском кладбище – Зверинецком. На траурной церемонии прощания собрались родственники и друзья погибшей. Среди них – коллеги бывшего нардепа по "Партии регионов" экс-губернатор Харьковщины Михаил Добкин и народный депутат Нестор Шуфрич.

Автор: Алексей Минин14 августа 2017, 21:06

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