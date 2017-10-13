Москвичка угнала машину неторопливого таксиста

Москвичка обвиняется в угоне транспортного средства. Девушку подозревают в краже такси.

Инцидент произошел на юго-востоке столицы. 28-летняя жительница района Печатники вызвала себе машину. По дороге к пункту назначения она попросила таксиста остановится у магазина – девушке нужно было купить алкоголь на вечеринку. Пока водитель ждал пассажирку, другие автолюбители обвинили его в совершении ДТП. Якобы он "притер" чужую машину.

Пострадавшие автомобилисты хотели "решить вопрос на месте". Водитель такси отдал им все свои наличные деньги – пять тысяч рублей. Однако этого оказалось недостаточно, и мужчина отправился к банкомату – снимать еще денег. В этот момент девушка, которая все время "разбирательства" сидела на заднем сиденье машины, прыгнула за руль и уехала.

Через несколько минут сотрудники полиции остановили Renault со спешащей девушкой на улице Шоссейной. Ее задержали и предъявили обвинение в угоне транспортного средства. Свою вину девушка не признала. По информации полиции, она ранее была судима за кражу и отсидела два года в колонии.

Сейчас ей грозит до пяти лет лишения свободы – это максимальный срок по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Материальный ущерб, по словам таксиста, составил 500 тысяч рублей.

Кадры из отделения полиции, на которых обвиняемая рассказывает свою версию произошедшего, выложил телеканал РЕН ТВ. "Я не угоняла машину, мне просто написали такую статью", – сказала девушка. Она уверяет, что у таксиста произошла потасовка с другими участниками ДТП. "После этого приехала полиция и забрала нас всех в отдел", – говорит девушка.