Убийцы бойца Росгвардии попали на видео

Конфликт между покупателями и сотрудниками Росгвардии произошел из-за кражи бутылки водки из магазина "Дикси". Инцидент попал на видео.

Сотрудники магазина в Новой Москве после кражи обратились в полицию. Вскоре на место происшествия подъехал и патруль Росгвардии.

Следователи выяснили, что преступниками были работавшие неподалеку строители, пожелавшие бесплатно получить выпивку. Оказалось, что до приезда правоохранителей воры избили сотрудников вневедомственной охраны магазина.

Правоохранители потребовали у подходящих под описание мужчин предъявить документы. На что те ответили грубостью и завязали драку. Трагедия произошла, когда один из росгвардейцев сделал предупредительный выстрел, чтобы утихомирить преступников. В этот момент один из нападавших тоже открыл огонь на поражение, сообщает Life.ru.

После того как сержант Виктор Глебов был убит, а его коллега ранен, злоумышленники забрали у них табельное оружие. На данный момент восемь подозреваемых в нападении на бойцов Росгвардии уже задержаны и доставлены в отделение полиции.

Среди них: 30-летний Е. Сазонов, 24-летний Ю. Власов, 24-летний А. Бойко, 23-летний Д. Бойко, 29-летний И. Зимин и 21-летний М. Попов. Большинство подозреваемых – уроженцы Подмосковья. По их словам, в момент убийства правоохранителя они находились под действием наркотиков.