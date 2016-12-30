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Десять дагестанцев избили блогеров-андрогинов в Москве
Как рассказал один из пострадавших, Влад Миров, в торговом центре к нему и Александру Петрову подошли десять дагестанцев. Судя по кадрам, записанным на телефон кем-то из участников потасовки, сначала мужчины выясняли отношения вербально, а затем пустили в ход кулаки, сообщает Life.ru.
По словам Мирова, сначала он получил кулаком по лицу, а затем оппоненты ударили его коллегу Петрова. По факту избиения молодые люди уже написали заявление в полицию.
Отметим, что Влад Миров и Александр Петров – известные московские блогеры-андрогины. На странички молодых людей подписаны более 100 тысяч пользователей.
Влад и Александр публикуют довольно провокационные снимки, на которых они запечатлены накрашенными и в женской одежде. При этом каждый пост такого рода вызывает бурный поток ненависти интернет-пользователей. Так, многие оставляют под фотографиями комментарии с оскорблениями и даже угрозами.
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