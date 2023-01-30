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Гороскоп
Гороскоп на понедельник 30 января 2023 года

Гороскоп на понедельник 30 января 2023 года

Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Телеграме".
Постарайтесь сохранить связь с реальностью.
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Овцы

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Понедельник – фейерверк: Марс и Солнце, Меркурий и Уран зажигают! А значит, ваши идеи и планы получат шансы на успех. Сегодняшний день – как марш-бросок: чем смелее вы будете, тем проще будет потом закрепить свой успех!

Тельцы

Этот день необычен, и вам может перепасть от звезд что-то новенькое, с чем вы еще не сталкивались. Например, знакомство с человеком, чья жизнь кажется вам просто нереальной, или фильм, который перевернет ваше сознание.

Близнецы

Вы ждали знак свыше, чтобы начать, наконец, учиться, замутить проект в соц.сетях или познакомиться с понравившимся человеком? Солнце с Марсом не намекают, а прямо говорят: дорогие Близнецы, время не ждет, пора стартовать!

Раки

"Легкомыслие – милый грех" – считала одна великая поэтесса, но кажется, вы с ней не согласны. Тем не менее, ваши мысли будут настолько легкими, что заставят покраснеть. Кажется, Раки первыми почувствовали весну в сердце!

Львы

На вас сегодня работает пара серьезных и убедительных мужских планет, Марс и Солнце. С такими помощниками невозможно остаться не у дел! Действуйте четко, смело и уверенно, не сомневайтесь, и эти двое сделают ваш день.

Девы

Работа – главный источник драйва для вас сейчас. Вам нравится идея о том, чтобы заработать много денег с помощью интернета и современных технологий. Это верная дорога, но важно делать остановки в пути, чтобы не выгореть.

Весы

Весы смогут заработать деньги каким-то необычным способом или получить прибыль за неординарное решение, придуманное впопыхах и реализованное на коленке. Это день смелых экспромтов, так что не раздумывайте слишком долго!

Скорпионы

Если есть подозрения, что вы теряете возможность получать какие-то деньги от государства, срочно проконсультируйтесь на эту тему. Вы можете узнать что-то совершенно новое и необычное о положенных вам выплатах или льготах.

Стрельцы

Дайте себе право голоса, не бойтесь! Звезды призывают Стрельцов говорить о своих чувствах, особенно если речь идет о запутанных отношениях, где у вас все сложно. Только не делайте это для галочки – имитации тут не прокатят!

Козероги

Меркурий в вашем знаке сошелся с сумасбродом – Ураном, а это настоящий фейерверк! Вы будете звездой вечеринок и сорвете аплодисменты, даже если захотите провести рабочее совещание или решитесь дебютировать в стендапе.

Водолеи

Меркурий и ваша родная планета Уран сегодня спелись, и на первый взгляд это здорово: энергия бьет через край, есть силы и азарт для разных дел. Но этот сплав еще и провоцирует на импульсивность. Сохраняйте хладнокровие!

Рыбы

Звезды работают на вас! Положение Рыб уникально: что бы вы ни делали, окружающим все понравится. С одной стороны, это кайф, особенно для творческих личностей, но с другой стороны может унести вас от реальности.

Фото: Katharina Hild / imagebroker.com / www.globallookpress.com
Автор: 30 января 2023, 08:10 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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