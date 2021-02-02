Овны слегка подавлены, Ракам пора разобраться с собственными эмоциями, а у Дев, скорее всего, будет жесткий день. Гороскоп на сегодня, 2 февраля 2021 года, рекомендует беречь силы и учиться делегировать.

Овен

Овны во второй день последнего зимнего месяца будут думать, что их мир вот-вот рухнет. Но не переживайте, так будет только до обеда, а после вы возьмете все в свои руки и сделаете так, как считаете правильным для себя. Не бойтесь проявлять агрессию в этот вторник. Овнам нужен иногда сильный пинок, чтобы все встало на свои места. Правда, лучше всего беречь от потрясений близких.



Телец

Тельцам сегодня потребуется моральная поддержка и крепкие объятия. Обычно вы всегда выступаете в роли жилеток, но на этот раз помощь нужна вам. Иногда важно почувствовать себя маленьким и беззащитным, чтобы отпустить тормоза и вдоволь поплакать. Тельцы сегодня нуждаются в защите. Вечер лучше всего провести в компании семьи, посмотреть любимый фильм или поиграть в настольные игры.



Близнецы

Близнецам в этот вторник невероятно везет во всем: в работе, любви, деньгах. Возможно, кстати, что все сойдется один к одному в одном эпизоде дня, но как же это приятно осознавать, что вы лучший. Не стесняйтесь отстаивать свои интересы, это может привести к интересным поворотам судьбы. Гороскоп на сегодня, 2 февраля 2021 года, рекомендует Близнецам штурмовать любые крепости.

Рак

В этот вторник Ракам пора разобраться с собой и своими отношениями. Кажется, вы пытаетесь переосмыслить для себя некоторые вещи, однако пока не готовы переходить на новый уровень. Что ж, у вас есть время подумать, потому что любой выбор за вами. Не пытайтесь стабилизировать свои внутренние эмоциональные качели – они дают вам лучше понять тех, кто рядом и себя. Рака сегодня не стоит принимать важных решений.

Лев

Львов можно назвать одним из самых нетерпеливых знаков зодиака, однако именно сегодня вам стоит запастись терпением. Вероятно, все вокруг будут испытывать вас на прочность – начальство, друзья, любимые. Именно поэтому сейчас Львам важно обладать выдержкой, чтобы не сорваться на всех вокруг разом. Вечер вторника постарайтесь провести в компании тех, кто действительно дорог.



Дева

Вторник обещает быть жестким для Дев. Готовьтесь много спорить, говорить, доказывать, отбиваться. Скорее всего, этот день будет единственным горячим за всю неделю, но он изрядно потреплет вам нервы. Во второй половине дня Дев ждет еще одна эмоциональная встряска – возможно, неприятный сюрприз от любимого человека. Гороскоп на сегодня, 2 февраля 2021 года, рекомендует собрать волю в кулак и не дать себя в обиду.

Весы

Весы, кажется, вас кто-то очень сильно любит и мечтает одарить подарками в этот морозный вторник. Не отказывайтесь от настойчивых ухаживаний, просто расслабьтесь и посмотрите, что из этого выйдет – результат может приятно удивить. Вторую половину дня Весам лучше провести дома, заняться рутинными делами и не привлекать к себе внимания, хотя, конечно, для вас это и сложно.



Скорпион

Скорпионы сегодня будут морально уязвимы. Вероятно, неудачное свидание или грустная новость от близкого человека выбьет вас из колеи на несколько дней. Не беспокойтесь, скоро все снова придет в норму, главное, не растерять оптимизма и верить в лучшее – да, звучит банально, но реально работает. Скорпионам сегодня лучше побаловать себя и не торопиться с выводами.



Стрельцы

Стрельцы сегодня будут чувствовать себя в подвешенном состоянии: вроде бы чего-то и хочется, но чего – неясно. Возможно, именно во вторник вам придется сделать сложный выбор, который в конечном итоге повлияет на всю вашу жизнь. Лучше остаться дома и держаться подальше от толпы. Стрельцам стоит задуматься о том, чего же вы хотите на самом деле. Гороскоп на сегодня, 2 февраля 2021 года, рекомендует не терять время впустую.

Козерог

Козерогам сегодня лучше всего взять тайм-аут – вы же человек, а не робот. Иногда важно притормозить и дать себе отдых, чтобы уже через пару дней снова ринуться в бой. Вечер обещает Козерогам приятный сюрприз от родных или любимого человека. Да, в разгар рабочей недели вам лучше набраться сил, потому что выходные обещают быть сумасшедшими.



Водолей

Водолеи сегодня получат награду за все свои труды. Вероятно, во вторник начальник наконец-то заметит, кто лучший работник и предложит вам попробовать свои силы в новом проекте. Не отказывайтесь, даже если появятся сомнения – это верный путь к успеху, о котором вы давно мечтали. Вечером Водолеям лучше всего провести время с друзьями или даже спонтанно "ворваться" на вечеринку – почему бы и нет?



Рыбы

Рыбами в этот вторник завладеют коварные мысли – захочется вытворить что-нибудь эдакое, что совсем для вас не свойственно. Например, проверить вторую половинку на верность или совершить утреннюю пробежку в компании знакомого спортсмена. Первая половина дня обещает быть очень активной – дела, звонки, переговоры. Но не переживайте, вечер должен быть поспокойнее, вы сможете прийти домой и спокойно расслабиться. Гороскоп на сегодня, 2 февраля 2021 года, рекомендует Рыбам пробовать новое.